Стало известно о просьбе США к Ирану во время ударов по Израилю

Соединенные Штаты незадолго до удара Ирана по Израилю, который состоялся 1 октября, просили Тегеран не наносить удары по американским военным базам. Об этом пишет иракский портал Baghdadtoday со ссылкой на источник.

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Как следует из текста, США через Ирак направили Ирану срочные сообщения перед подготовкой удара по Израилю. Основной смысл сообщений сводился к призыву не наносить удары по американским военным базам, утверждает источник Baghdadtoday.

»Вашингтон был обеспокоен тем, что Иран или приближенные к нему группировки могли атаковать американские базы. США предприняли все меры предосторожности, готовясь к любому стремительному развитию событий», — сообщил собеседник портала.

Он подчеркнул, что Вашингтон пристально следит за развитием ракетного потенциала Ирана и выражает особые опасения из-за гиперзвуковых ракет, поскольку возможности американских систем Patriot ограничены.

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1 октября ЦАХАЛ сообщил о запуске иранских ракет по Израилю. СМИ писали, что Иран нанес удар несколькими «волнами» ракет, при этом в первой «волне» атаки зафиксировано не менее 100 ракет. В иранском Корпусе стражей исламской революции заявили, что Тегеран начал атаку на Израиль в ответ на ликвидацию генерального секретаря «Хезболлы» Хасана Насруллы, а также главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и командующего силами «Курдс» Аббаса Нилфорушана.

При этом в КСИР подчеркнули, что если Израиль отреагирует на атаку Ирана, то столкнется с еще более сокрушительными атаками со стороны исламской республики.