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Курская АЭС сообщила о нормальной работе после атаки дрона

На Курской атомной электростанции (АЭС) в Курчатове сообщили об обстановке на станции после попытки атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) — предприятие работает в штатном режиме. Lenta.ru

Отмечается, что радиационный фон на АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений. Газета.Ru

Ранее сообщалось, что cредства радиоэлектронной борьбы подавили украинский беспилотник на подлете к Курской АЭС. Российская газета

В Курчатове рассказали о работе Курской АЭС после атаки дрона
© РИА Новости
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