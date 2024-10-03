Губернатор заявил о взрывах в Курчатове после сообщений о попытке ВСУ атаковать АЭС

В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), подавленного средствами радиоэлектронной борьбы в районе города-спутника Курской атомной электростанции (АЭС) Курчатова, произошли взрывы в хозяйственной постройке. Об этом сообщил губернатор Курской области Алексей Смирнов в Telegram. Lenta.ru

«В районе Курчатова средствами радиоэлектронной борьбы подавлен украинский БПЛА самолетного типа», — написал глава региона. Газета.Ru

«На месте работают экстренные службы», — добавил губернатор. RT на русском