Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать Курскую атомную электростанцию (АЭС), расположенную в городе Курчатов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT. Газета.Ru

Как стало известно изданию, в 16:20 российские средства противовоздушной обороны (ПВО) поразили французскую авиабомбу. В результате снаряд рухнул в пяти километрах от АЭС. Lenta.ru

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что у ВСУ нет ресурсов, чтобы прорваться к Курской АЭС. Российские бойцы укрепляют свои линии обороны, не давая противнику продвигаться в регионе. Вечерняя Москва