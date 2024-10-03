ВСУ попытались атаковать Курскую АЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать Курскую атомную электростанцию (АЭС), расположенную в Курчатове, с использованием, по предварительным данным, французской авиабомбы. Об этом в четверг, 3 октября, сообщил Telegram-канал Mash.

По информации СМИ, системы противовоздушной обороны сработали и перехватили снаряд, однако он упал в пяти километрах от станции, вызвав пожар в окрестностях. Тем не менее сама атомная станция и ее инфраструктура остались целыми и невредимыми, пишет Telegram-канал.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что у ВСУ нет ресурсов, чтобы прорваться к Курской АЭС. Российские бойцы укрепляют свои линии обороны, не давая противнику продвигаться в регионе.

25 сентября беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал жилой дом в городе — спутнике Запорожской АЭС — Энергодаре. В результате инцидента начался пожар. Пострадавших в результате произошедшего нет.

В результате прямого попадания артиллерийского снаряда ВСУ был уничтожен трансформатор на подстанции «Радуга» в Энергодаре.