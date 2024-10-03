Российские саперы, проводя проверку дороги в зоне, где расположены наблюдатели Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), обнаружили неразорвавшиеся боеприпасы и обломки иностранных FPV-дронов. Об этом в четверг, 3 октября, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

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— При проведении осмотра дороги в районе перехода российскими саперами были зафиксированы неразорвавшиеся боеприпасы и обломки FPV-дронов иностранного производства, оставшиеся в результате новых систематических обстрелов с украинской стороны в непосредственной близости ЗАЭС, — пишут в ведомстве.

Несмотря на наличие неразминированных взрывоопасных объектов, российские военные организовали безопасный проход наблюдателей миссии и их транспортировку к станции, написали в Telegram-канале министерства.

Ранее российские саперы обнаружили невзведенные мины с посланием для российских солдат «Русские, простите» на одном из направлений спецоперации. По мнению специалистов, это сделали украинские саперы, которые не верят пропаганде Киева и не хотят воевать с РФ.

Силы Росгвардии и сотрудники ФСБ обнаружили два тайника боевиков ВСУ на территории ЛНР, в которых хранились огнестрельное оружие и боеприпасы.