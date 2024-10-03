Ливан не исключил полномасштабную наземную операцию Израиля

Бейрут не исключает, что Израиль проведет полномасштабную наземную операцию в Ливане. Об этом заявил в интервью ТАСС посол Ливана в РФ Шауки Бу Нассар.

"Сейчас ситуация в моей стране ухудшается с каждым днем. Израиль угрожает полноценным наземным вторжением в Ливан, и уже начал попытки провести его. Это мы видели ранее в приграничных деревнях, - сказал дипломат. - Конечно, ливанская армия и ливанское сопротивление пытаются сдерживать Израиль и не дать ему достичь своих целей на этой территории".

По словам Бу Нассара, "никому неизвестно наверняка о безумной политике, которую проводит премьер-министр [Израиля] Биньямин Нетаньяху и его правительство".

"К сожалению, мы видим прецеденты преступлений, совершенных властями Израиля, и это вынуждает нас с осторожностью оценивать ситуацию и курс израильского правительства, - сказал он. - Как мы все знаем, с октября прошлого года и по сей день, то есть ровно год, израильская агрессия продолжается в Газе и на оккупированных палестинских территориях, а также в Ливане, и день ото дня эскалация лишь усиливается".

В Ливане, подчеркнул посол, "израильская агрессия очень серьезно обострилась за последние две недели".