Ливан не исключил полномасштабную наземную операцию Израиля

Ливан не исключает полномасштабную наземную операцию Израиля
Бейрут не исключает, что Израиль проведет полномасштабную наземную операцию в Ливане. Об этом заявил в интервью ТАСС посол Ливана в РФ Шауки Бу Нассар.
"Сейчас ситуация в моей стране ухудшается с каждым днем. Израиль угрожает полноценным наземным вторжением в Ливан, и уже начал попытки провести его. Это мы видели ранее в приграничных деревнях, - сказал дипломат. - Конечно, ливанская армия и ливанское сопротивление пытаются сдерживать Израиль и не дать ему достичь своих целей на этой территории".
По словам Бу Нассара, "никому неизвестно наверняка о безумной политике, которую проводит премьер-министр [Израиля] Биньямин Нетаньяху и его правительство".
"К сожалению, мы видим прецеденты преступлений, совершенных властями Израиля, и это вынуждает нас с осторожностью оценивать ситуацию и курс израильского правительства, - сказал он. - Как мы все знаем, с октября прошлого года и по сей день, то есть ровно год, израильская агрессия продолжается в Газе и на оккупированных палестинских территориях, а также в Ливане, и день ото дня эскалация лишь усиливается".
В Ливане, подчеркнул посол, "израильская агрессия очень серьезно обострилась за последние две недели".
"Мы все видим, что Израиль наносит неизбирательные удары по гражданскому населению. Они также убили многих ливанских политиков, включая лидера "Хезболлах" шейха Хасана Насруллу. В ходе одной этой операции израильтяне убили десятки мирных жителей, которые находились неподалеку от места удара, констатировал он. - Таким образом, Израиль абсолютно не уважает международное право, права человека, Устав ООН, ставит себя выше этого, полагая, что его не коснется ответственность. Это является проблемой".