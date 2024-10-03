Зеленский высказался о выходе ВСУ из Угледара

Выход Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Угледара был правильным шагом, чтобы сохранить жизни военных. Об этом заявил Владимир Зеленский. Lenta.ru

«Без соответствующего оружия мы не можем остановить РФ, которая использует соответствующее оружие против нас, разрушая все», — сказал Зеленский, отвечая на вопрос о том, планирует ли Украина дальше сдерживать российское наступление в связи с выводом войск из Угледара. Он назвал уход ВСУ из этого города правильным решением, поскольку солдатам нужно сохранить свои жизни, которые «гораздо главнее, чем любые застройки». Газета.Ru

Ранее британское издание The Independent писало, что ВСУ отступили из города, чтобы сохранить личный состав и технику. News.ru