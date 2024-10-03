Два самолета радиоразведки НАТО вновь заметили над Черным морем

Согласно данным сервиса Flightradar, у границы между Россией и Финляндией был замечен стратегический разведывательный самолет США Boeing RC-135V Rivet Joint. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Отмечается, что самолет пролетел вдоль границы, вылетев из аэродрома в Польше. Спустя какое-то время воздушное судно пролетело над Финляндией вдоль границы, после чего самолет развернулся обратно.

Boeing RC-135 — крупный самолет-разведчик, используемый для получения информации. Различные типы самолетов этой модели используются западными странами с 1961 года.

Ранее в небе над Черным морем заметили два самолета радиоразведки НАТО.