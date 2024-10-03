Обнародованы подробности о затонувшей китайской атомной подлодке

Затонувшая в Китае атомная подводная лодка имела гибридную силовую установку. Соответствующие подробности обнародовало издание TWZ.

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В публикации со ссылкой на газету The Washington Times утверждается, что недалеко от города Ухань затонула модифицированная субмарина типа 041, которая в дополнение к воздухонезависимому двигателю была оснащена компактным ядерным реактором.

TWZ напоминает, что модернизированная субмарина типа 041 напоминает советский проект 651Э, выполненный в 1980-х годах конструкторским бюро «Лазурит». В рамках проекта 651Э была создана единственная субмарина, в дополнение к штатной дизель-электрической установке получившая ядерную электроустановку.

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В издании допускают, что ядерный реактор в китайской субмарине мог использоваться для подзарядки литий-ионных батарей.

В сентябре газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что в конце мая — начале июня в Китае на верфи недалеко от города Ухань утонула новейшая атомная подводная лодка.