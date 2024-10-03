Российские десантники уничтожили военный катер ВСУ

Катер Вооруженных сил Украины (ВСУ) был уничтожен российскими десантниками группировки «Днепр» возле Кинбурнской косы на западе Херсонской области. Об этом рассказал командир подразделения ВДВ с позывным Скала, пишет РИА Новости.

По словам военнослужащего, плавсредство было уничтожено с помощью российского противотанкового ракетного комплекса «Корнет». Подбитие произошло в Днепровском лимане, недалеко от Кинбурнского полуострова.

Ранее российской казачья бригада «Дон» предотвратила две попытки украинских диверсантов высадиться на Кинбурнской косе. ВСУ регулярно пытаются атаковать полуостров.