Замаскированные под фастфуд бомбы заметили на территории Курской области

Бомбы, замаскированные под фастфуд, нашли на территории Большесолдатского района Курской области. Об этом в четверг, 3 октября, сообщил глава района Владимир Зайцев.

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— Уважаемые жители Большесолдатского района, информирую вас о том, что на территории района враг разбросал взрывчатые вещества, замаскированные в виде фастфуда, — заявил он.

По словам представителя администрации, в ближайшее время стоит воздержаться от поездок по городу и быть бдительными, следует из сообщения в Telegram-канале.

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Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты России Игорь Кириллов заявил, что у Украины, вероятно, имеется «грязная» бомба.

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