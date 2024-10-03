Заявления Запада об ударах Украины вглубь России могут оказаться блефом, считает военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что важно понять, какие дальнобойные ракеты Запад передает Вооруженных силам Украины, какая у них степень дальности.

Нам надо знать ответ на вопрос: чем ВСУ могут поразить эти объекты? А не блефуют ли они, говоря о 261 объекте, если 200 из них находятся далеко за Уралом? Они туда не достанут. Нам надо понять, какие дальнобойные ракеты Запад передает Украине, спросить у разведки, какая их истинная дальность и реагировать соответствующим образом, — пояснил Баранец.

По словам эксперта, такие заявления можно рассматривать как часть информационной войны против России. Баранец отметил, что таким образом Киев пытается заставить Вооруженные силы России передвинуть какие-то объекты, до которых в реальности ВСУ никогда не достанут.

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Такие заявления можно рассматривать как часть информационной войны против России, чтобы показать себя, какие они грозные, чем это грозит и, возможно, заставить нашу армию шевелиться, передвигать какие-то объекты, даже до которых они никогда не достанут. Но прежде всего нам надо убедиться, действительно ли Украине решено поставить такие ракеты, — заключил эксперт.

Аналитики Института исследования войны (ISW) ранее заявили, что, если Украина все же получит разрешение на удары вглубь России, то под угрозой атаки может оказаться 261 объект. По их данным, речь идет о крупных складах вооружений и пунктах постоянной дислокации войск.