В ВСУ стали уповать на чудо

Реальная ситуация на фронте кардинально отличается от заявлений командования Вооруженных сил Украины (ВСУ), потому как только чудо может спасти страну на данном этапе. Об этом заявил генерал ВСУ в отставке, экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности страны Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала экс-депутата Верховной рады Борислава Березы.

© Lenta.ru

По его словам, если Украина не будет делать реальных выводов из ситуации и не изменит отношение к происходящему, то только чудо сможет ее спасти. Он добавил, что заявления властей отличаются от происходящего на фронте. К примеру, пехота, по его словам, начинает вымирать как род войск.

«Потому что некому воевать, нечем воевать, негде воевать», — заключил он.

Ранее пленный солдат ВСУ Виктор Неверко рассказал о потерях украинской армии под Угледаром. По его словам, в его роте было только шесть человек, при минимуме в 200 военнослужащих.