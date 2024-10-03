Стало известно о поражении важных для ВСУ объектов

Войска России, в том числе оперативно-тактическая авиация, нанесли удары по объектам энергетики Украины, обеспечивавшим действия ВСУ. RT на русском

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики Украины, обеспечивавшим действия ВСУ», — сказано в сообщении. News.ru

Ранее в оборонном ведомстве отчитались о нанесении с 21 по 27 сентября 33-х групповых ударов гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал» и ударными беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, а также объектам энергетики, которые обеспечивали их работу. Также поражены военные аэродромы, воинский эшелон, места хранения беспилотников и склады с боеприпасами. Lenta.ru