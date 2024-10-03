Названа цель ударов Ирана и «Хезболлы» по Израилю

Целью ударов Ирана и радикальной шиитской группировки «Хезболлы» по израильской территории является демонстрация потенциальных возможностей, считает политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

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«Идет подмена понятий. Многие эксперты воспринимают израильскую версию о том, что удары прошли, но не попали, попали не туда, жертв нет, разрушений нет, но ведь главная цель Ирана и его прокси-групп сейчас заключается не в нанесении ударов разрушительного характера по Израилю, а в демонстрации своих потенциальных возможностей в случае необходимости начать полномасштабную войну с Израилем», — сказал востоковед.

Вечером 1 октября Иран выпустил по территории Израиля около 500 баллистических ракет. Это произошло через сутки после того, как Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную операцию против «Хезболлы» в Ливане.

На следующий день, 2 октября, «Хезболла» запустила более 100 снарядов по северу Израиля с территории Ливана. Запуск зафиксировал ЦАХАЛ.