Армия Израиля заявила о ликвидации главы правительства ХАМАС в Газе

Армия обороны Израиля подтвердила ликвидацию главы правительства ХАМАС Раухи Муштаха в секторе Газа и еще двух представителей палестинского движения. Об этом в четверг, 3 октября, сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

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В сообщении говорится, что около трех месяцев назад в результате атаки были уничтожены: глава правительства ХАМАС в секторе Газа Раухи Муштаха, Самех ас-Сирадж, занимавший пост главы безопасности в политическом бюро ХАМАС, а также командующий аппаратом общей безопасности Сами Ауда, следует из сообщения в Telegram-канале.

2 октября шиитская группировка «Хезболла» сообщила о поражении трех израильских танков Merkava ракетными ударами на границе с Ливаном. Танки направлялись к городу Марун-ар-Рас. В результате атак были зафиксированы человеческие потери среди военных Армии обороны Израиля.

Ранее ЦАХАЛ заявила о начале ограниченных наземных рейдов против связанных с «Хезболлой» целей в приграничной зоне на юге Ливана. По данным прессы, артиллерия Израиля оказывает поддержку сухопутным войскам ЦАХАЛ в ходе операции.

Израиль начал военную операцию в Ливане 23 сентября. За несколько дней до этого наносились удары по югу страны и ее столице. Известно как минимум о 492 погибших в результате ударов. Грозят ли государству санкции за это и какой будет реакция Запада, «Вечерняя Москва» обсудила с политологом Сергеем Марковым.