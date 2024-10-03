ЦАХАЛ заявил о ликвидации главы правительства ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации главы правительства ХАМАС в секторе Газа Рави Муштаха. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ в Telegram-канале.

Армия провела операцию по ликвидации Муштаха около трех месяцев назад совместно с израильской службой безопасности ШАБАК. С помощью истребителя они атаковали подземный комплекс на севере сектора Газа, где якобы находился Муштах и его сторонники. Как утверждается в публикации, этим ударом израильским силам удалось ликвидировать главу правительства ХАМАС, ответственного за безопасность правительства Самеха Альсараджа и командующего общим аппаратом безопасности Сами Оде.

«После нападения на комплекс и ликвидации террористов ХАМАС не публиковала новости об этом, чтобы не допустить морального и функционального ущерба боевикам организации, как это делалось при других ликвидациях», — заявили в ЦАХАЛ.

В сообщении назвали Муштаха ветераном ХАМАС, который оказывал прямое влияние на работу движения. Он якобы участвовал в принятии военных решений, одновременно занимая пост главы правительства организации в секторе Газа.