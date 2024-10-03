Украинская компания рассказала о похищении своего сотрудника военкоматом

Производящая беспилотники украинская компания Ptashka Drones заявила о том, что сотрудники территориального центра комплектования «выкрали» их главного инженера, который занимался разработкой системы противодействия дронам. Об этом пишет ТАСС.

По данным пресс-службы компании, главного инженера мобилизовали прямо на улице, когда он ехал на работу.

«До оформления бронирования оставалось меньше недели. Инженер официально трудоустроен, есть справки о гражданско-правовых обязательствах перед военными частями, незавершенные контракты на поставку ударных дронов», - подчеркивается в сообщении в Telegram-канале компании.

При этом в Ptashka Drones заявили, что предоставили все необходимые документы в ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата. – Прим. ред.) Голосеевского района Киева, однако «там решили, что уже завтра в учебке этот «стрелок» будет более полезным».

Украина ранее ужесточила законы о мобилизации, а в соцсетях регулярно появляются кадры, как военкомы хватают мужчин на улицах городов, сажают их в машины и автобусы и увозят в неизвестном направлении. Также очевидцы рассказывают об облавах, которые делают на мужчин представитель ТЦК. Так, в Закарпатье сотрудники местного военкомата мобилизовали весь технический персонал театра Ужгорода, устроив облаву прямо перед спектаклем.