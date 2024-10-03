Из 50 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), прибывших в Угледар для пополнения, лишь четверо добрались до позиций, но после ротации они тоже дезертировали. Проблемы с пополнением в качестве причины обвала фронта назвал в своем Telegram-канале украинский военный Владимир Бойко.

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«В бригаду прибыло 50 новобранцев, преимущественно в возрасте 52-56 лет. 30 из них сразу же были отправлены в тыловые подразделения и госпитали (...). Из остальных 20-ти на второй день дезертировали 16 военнослужащих», — заявил боец ВСУ.

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Он добавил, что большинство солдат резерва отправились в госпитали, поскольку военкоматы заняты выполнением планов и не думают о результате мобилизационных действий.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что успех российских войск в Угледаре является результатом кропотливой работы и улучшения навыков в окружении противника. По его словам, вместо лобового штурма позиций ВСУ российские военные перерезали пути для подвода резервов украинской армии.