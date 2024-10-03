В США признали отставание в сфере ВПК от одной крупной страны

США серьезно отстают от Китая в сфере ВПК, сообщило издание Foreign Affairs. Авторы отметили, что китайская оборонная промышленность демонстрирует ускоренный рост, даже несмотря на экономические проблемы КНР. News.ru

«Расходы [КНР] на оборону стремительно растут, а оборонная промышленность функционирует как в военных условиях. Действительно, Китай быстро разрабатывает и производит системы вооружений, предназначенные для сдерживания Соединенных Штатов и, если сдерживание не сработает, для выхода победителем в войне великих держав», — говорится в материале. Lenta.ru

Авторы статьи отмечают, что Китайская Народная Республика превратилась в «военного тяжеловеса», в то время как оборонная промышленность Соединенных Штатов не в состоянии успевать за подобным развитием, ей не хватает ресурсов и гибкости. Газета.Ru