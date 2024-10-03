Киев отправил в Курскую область одни из лучших танков в своем арсенале — Strv 122 или Leopard 2A6 шведского или немецкого производства. Эти два типа танков очень похожи, отличаются лишь длиной основных орудий, пишет Forbes. Ura.Ru

Проанализировав находящиеся в свободном доступе фото- и видеоматериалы, авторы издания насчитали в составе частей ВСУ, действующих в Курской области, несколько шведских танков Strv 122 и немецких Leopard 2A6. «Это одни из лучших машин в украинском арсенале, - отмечается в статье. - Украина получила всего 10 Strv 122 из Швеции и 21 Leopard 2A6 из Германии и Португалии». Российская газета

Ранее на одном из участков фронта в Курской области возникла «дорога смерти», где была обнаружена подбитая техника ВСУ. RT на русском