Тот факт, что украинский лидер Владимир Зеленский до сих пор не отдал приказ о выводе войск из Курской области, не вызывает ничего кроме недоумения, заявил в интервью отставному офицеру ВС США Дэниелу Дэвису капитан Корпуса морской пехоты Штатов в отставке Мэттью Хо.

«Это вызывает недоумение. <...> Я думаю, что это просто свинство, упрямство, политическое безумие, что для них лучше потерять людей в этой мясорубке, чем потерять лицо», — высказался Хо.

По мнению экс-офицера, вторжение в российский регион было трюком с целью получения большей поддержки от Запада, однако партнеры Киева «план победы» Зеленского не одобрили. В итоге, подразделения ВСУ под Курском «застряли», а российские военные их медленно отрезают, отметил Хо.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.