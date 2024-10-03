Independent: ВСУ отступили из Угледара для сохранения личного состава и техники
ВСУ отступили из Угледара, чтобы сохранить личный состав и технику. Об этом пишет британское издание The Independent.
«Высшее командование разрешило провести маневр по выводу подразделений из Угледара с целью сохранения личного состава и военной техники», — приводит издание сообщение украинских военнослужащих.
По оценке британского издания, контроль над населенным пунктом имеет важное значение, поскольку он облегчит продвижение России далее в западном направлении.
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Захват Угледара, пишет газета, является частью плана Москвы по установлению контроля над Покровском, стратегическим логистическим узлом, расположенным в 30 километрах к северу.
До этого украинское издание «Страна» писало, что российские войска взятием города Угледара отодвинули украинские подразделения от логистических узлов на юге страны.
Ранее в ВСУ признали, что Россия может выйти на границы ДНР и ЛНР.