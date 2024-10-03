В ЦАХАЛ назвали свои первые потери в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о своих первых потерях в результате наземной операции в Ливане. Как сообщает газета The Times of Israel, восемь солдат были убиты в боях с членами «Хезболлы» на юге Ливана.

Возраст погибших солдат - от 21 года до 23 лет. Среди них были два командира групп в отряде коммандос «Эгоз», солдаты из инженерного и разведывательного подразделений, а также несколько сержантов.

Шестеро военнослужащих были убиты во время перестрелки с членами «Хезболлы» в деревне на юге Ливана. Еще один офицер и четверо солдат получили серьезные ранения в том же столкновении. В ходе другого инцидента погибли два солдата разведывательного подразделения, еще один солдат получил серьезные ранения. В третьем инциденте был тяжело ранен военный медик. Все раненые военнослужащие были эвакуированы для оказания медицинской помощи.

По оценкам Армии обороны Израиля, в результате наступления войск, авиаударов и танковых обстрелов в этом районе погибли более 20 членов «Хезболлы». После эвакуации раненых и окончания боя в ЦАХАЛ заявили, что взяли под контроль район, где происходили бои.

В ночь на 1 октября израильская армия сообщила о начале ограниченной по масштабам наземной операции в приграничных районах на юге Ливана. В ЦАХАЛ назвали своей целью инфраструктуру «Хезболлы».

Вечером 1 октября Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю. Корпус стражей исламской революции (КСИР) назвал это ответом на убийства Израилем лидера ХАМАС Исмаила Хании, лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы и командующего КСИР в Ливане Аббаса Нильфрушана. В Иране утверждали, что поражены были только военные базы.

В Израиле заявили, что большинство ракет были перехвачены и произошли лишь единичные попадания. Израиль пообещал дать «заметный и болезненный» ответ на удар Ирана.