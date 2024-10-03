Раскрыта позиция Израиля по ударам по ядерным объектам Ирана

Израиль не рассматривает удары по ядерным объектам Ирана в качестве потенциального варианта ответа Тегерану.
Об этом пишет британская газета Financial Times со ссылкой на источники.
«Некоторые израильские чиновники призывали нанести удары по ядерным объектам, хотя человек, знакомый с этим вопросом, сказал, что это не рассматривается», — говорится в сообщении издания.
В Израиле призвали ударить по ядерным объектам Ирана
Отмечается, что США и другие западные союзники призывают Израиль сосредоточиться на военных целях. При этом официальные лица США признают, что их влияние на Израиль может быть ограниченным.
Президент США Джо Байден, в свою очередь, заявил, что выступает против нанесения Израилем ударов по ядерным объектам Ирана, сообщает британская газета.
До этого бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет призвал Израиль нанести удар по ядерным объектам Ирана.