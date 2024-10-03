На Украине раскрыли, к чему приведет взятие Угледара Россией

Российская армия, взяв под контроль Угледар (ДНР), сможет упростить логистику на юге Донбасса, пишет украинское издание «Страна.ua». По его данным, ВС России смогли отодвинуть ВСУ от стратегически важной логистики и теперь могут использовать железную дорогу от Донецка к Мариуполю.

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Эксперты подчеркивают, что сложившаяся ситуация даст ВС РФ дополнительную выгоду. Так, отметили журналисты, российские бойцы теперь отодвинут линию фронта от Мариуполя, а также от дорог, проложенных вдоль побережья Азовского моря.

2 октября оперативное командование группировки «Хортица» ВСУ сообщило, что руководство позволило подразделениям украинских войск выйти из Угледара. Решение объяснили возникновением угрозы оцепления города. Такое положение стало следствием истощения обороны Вооруженных сил Украины и ударов по флангам со стороны ВС РФ.

Кроме того, 1 октября Минобороны России рассказало, что подразделения группировки войск «Запад» взяли под контроль населенный пункт Вишневое в Харьковской области. Также бойцы группировки «Центр» установили контроль над населенным пунктом Крутой Яр в Донецкой Народной Республике. Вместе с тем бойцы Южной группировки войск взяли под контроль населенный пункт Верхнекаменское (ДНР).