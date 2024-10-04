Пленный военный медик украинской 59-й бригады Игорь Мацак рассказал, что бойцы ВС России спасли его, когда он просил их его «добить».

Как отмечает РИА Новости, украинский медик во время штурма позиций ВСУ между Водяным и Нетайлово получил ранение и около 30 часов ждал эвакуации от своих сослуживцев.

После, по его словам, на подавленные позиции зашла штурмовая группа ВС России и оказала раненному пленному помощь.

«Ваши ребята увидели, что я живой, и они подошли. И один человек ко мне подошёл, и я ему говорю: «Добей меня». А он мне отвечает: «Как я могу тебя добить, если ты без оружия», — рассказал Мацак.

После успешной эвакуации бойца ВСУ его забрали медики и спасли ему повреждённую ногу.

При этом украинский военнопленный Анатолий Шумский рассказал, что командование ВСУ разместило военных в туберкулёзном санатории, где несколько человек заболели.

Также в ООН заявили, что более половины российских военнопленных на Украине подвергались пыткам.