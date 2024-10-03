Сапер рассказал, какое послание русским оставили солдаты ВСУ внутри мин

В послании российским бойцам, которые ВСУ оставили на бумажках, помещенных внутрь мин, были слова: "Русские, простите". Об этом РИА Новости рассказал сапер с позывным Бурзум.

По его словам, мины с таким содержимым российские военные обнаружили на одном из полей.

"Парни пришли на поле разминировать и встретили взрыватели на противотанковых минах, и везде чека стояла предохранительная, то есть мина была невзведенная", - отметил собеседник агентства.

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Он предположил, что ВСУ не взвели эти мины специально.

"Пришли, положили, но не взвели", - уточнил сапер.

Как он добавил, на такой поступок решились, скорее всего, те бойцы ВСУ, кто не верит украинской пропаганде и не хочет продолжать воевать с РФ.

Ранее западные СМИ сообщили, что число бойцов, которые не хотят сражаться за ВСУ, стремительно растет. Так, по словам одного из украинских офицеров, новобранцы все чаще отказываются открывать огонь по российским военным и в панике бегут со своих позиций.