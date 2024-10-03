Над территорией России уничтожили 113 украинских беспилотников
Дежурные средства ПВО нейтрализовали 113 украинских беспилотников над четырьмя регионами России.
Об этом сообщает Минобороны.
«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА», — указали в ведомстве.
Так, военные перехватили и уничтожили 73 дрона над Белгородской областью, 25 беспилотников – над Воронежской, 14 БПЛА – над Курской, один дрон — над Брянской.
Ранее в Курской области уничтожили украинскую ракету и 3 беспилотника самолетного типа, напоминает 360.ru.