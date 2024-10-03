В Курской области появилась «дорога смерти», на которой находится подбитая техника украинской армии. Известно, что кадры были сняты на дороге, ведущей в поселок Коренево.

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Видео опубликовал Telegram-канал «Судоплатов». Военные корреспонденты сообщают, что снятое с беспилотника видео показывает результаты совместной работы артиллеристов и операторов дронов.

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Они отметили, что российские военные смогли парализовать подвоз противника для группировки в населенном пункте Ольговка.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что потери украинской армии за время боев на курском направлении превысили 19,5 тысячи человек.

Напомним, что бойцы РФ продвигаются в зоне СВО самыми быстрыми темпами с 2022 года. Полковник США сообщил о скором побеге Зеленского из Украины.