Спецоперация на Украине 3 октября: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 3 октября 2024 года.

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МО заявило о поражении района сосредоточения ВСУ на авдеевском направлении

Расчет российской реактивной системы залпового огня «Ураган» уничтожил район сосредоточения военной техники и живой силы противника, сообщает ТАСС.

Это произошло на авдеевском направлении. Получив координаты цели, артиллеристы выдвинулись в район боевого применения.

Заняв огневую позицию, бойцы произвели развертывание боевой машины и наведение ее на цель, после чего выполнили залп 220-мм реактивными снарядами.

Дроны морской пехоты ТОФ поразили скопление живой силы ВСУ под Угледаром

Российские ударные дроны поразили скопление личного состава противника под Угледаром, сообщает ТАСС.

Операторы беспилотников стараются как можно ближе подобраться к линии боевого соприкосновения, чтобы достать цели в тылу противника.

По словам морских пехотинцев, главной проблемой для их дронов являются станции радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил Украины, которые создают помехи для видеосигнала и глушат частоты, через которые управляется БПЛА.

Артиллеристы уничтожили скопление боевиков ВСУ в курском приграничье

Расчеты российских гаубиц «Мста-Б» уничтожили скопление живой силы Вооруженных сил Украины и полевой склад боеприпасов в приграничном районе Курской области, сообщает РИА Новости.

Артиллерийские подразделения ежедневно наносят точные удары по вскрытым объектам, позициям, бронетехнике и живой силе противника в приграничном районе Курской области.

Десантники артиллерийским огнем поддерживают штурмовые подразделения и подразделения закрепления, уничтожая солдат ВСУ, вторгшегося на территорию РФ.