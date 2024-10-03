Российский военный высказался о возможности переворота в ВСУ

В настоящее время возможность бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) повернуть орудия в сторону Киева практически исключена, считает военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Так в разговоре с «Лентой.ру» он высказался о вероятности переворота в ВСУ.

© lenta.ru

«Это практически невозможно. Судя по событиям на фронте, они продолжают оказывать сопротивление. Здесь факторы играют различные: и контроль спецслужб над ними, и, конечно, финансовое довольствие, и настроение общества. Оно в основном склонно к тому, чтобы оказывать нам сопротивление», — отметил Дандыкин.

Полковник объяснил стремительное продвижение Вооруженных сил России

Военный эксперт объяснил, что для попытки повернуть орудие в сторону Киева бойцам ВСУ необходимы командиры.

«Потому что все эти дела по отдельности не бывают. У каждой банды есть свой вожак. Кроме того, это должна быть определенная поддержка со стороны. Думаю, что практически, это не реально. Я думаю, что все это впереди», — заключил он.

Ранее пленный военнослужащий 58-й отдельной мотопехотной бригады украинский армии Ярослав Диденко рассказал, что бойцы ВСУ готовы повернуть орудия в сторону Киева из-за усталости от конфликта. Он также обратился к согражданам с призывом избегать службы в ВСУ и сопротивляться действиям украинских властей.