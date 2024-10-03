Мобилизация: последние новости на сегодня 3 октября 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 3 октября 2024, в материале «Рамблера».

Путин рассказал о новых назначениях участников СВО

Участники программы «Время героев» получили работу в органах власти, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление главы государства Владимира Путина.

По его словам, четверо из них будут работать в Администрации президента РФ.

Другие участники программы получили назначения в Росавиации, в комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга, в правительствах Калужской, Московской, Сахалинской областей, а также в госкорпорации «Росатом».

Белоусов поздравил военных, освобождавших Верхнекаменское в ДНР

Глава Минобороны России Андрей Белоусов направил телеграмму командованию и личному составу 6-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады «Лисичанской» имени Матвея Ивановича Платова, сообщает РИА Новости.

Она выполняет задачи на одном из самых ответственных участков специальной военной операции. Благодаря бойцам освобожден населенный пункт Верхнекаменское в ДНР.

«Эта победа продолжает героический путь бригады и навсегда останется символом отваги и стойкости для следующих поколений защитников Отечества», — отметил глава военного ведомства.

Белоусов поздравил российских военных, освобождавших Макеевку в ЛНР

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов направил поздравление соединениям и частям, которые отличились при освобождении населенного пункта Макеевка в ЛНР, сообщает РИА Новости.

Министр поздравил командование и личный состав 3 Висленской Краснознамённой, орденов Суворова и Кутузова второй степени мотострелковой дивизии с освобождением от Вооруженных сил Украины населённого пункта.

Белоусов указал, что российские бойцы уверенно продвигаются вперед на рубцовском направлении.