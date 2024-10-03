Су-35С выполнили прикрытие самолетов ВКС России в курском приграничье

Су-35С выполнили прикрытие самолётов ВКС России в курском приграничье
Истребители Су-35С отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие самолётов фронтовой и бомбардировочной авиации ВКС России в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
Кроме того, по данным ведомства, осуществлялось прикрытие вертолётов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике ВСУ.
Ранее ВС России поразили обеспечивавшие действия ВСУ энергообъекты Украины.
Также бойцы группировки «Запад» захватили 32 опорных пункта ВСУ.