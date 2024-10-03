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Су-35С выполнили прикрытие самолётов ВКС России в курском приграничье

Истребители Су-35С отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие самолётов фронтовой и бомбардировочной авиации ВКС России в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Су-35С выполнили прикрытие самолетов ВКС России в курском приграничье
© РИА Новости / Евгений Одиноков

Кроме того, по данным ведомства, осуществлялось прикрытие вертолётов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике ВСУ.

Ранее ВС России поразили обеспечивавшие действия ВСУ энергообъекты Украины.

Также бойцы группировки «Запад» захватили 32 опорных пункта ВСУ.

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