Армия Израиля заявила о перехвате «подозрительной цели» в центре страны

Армия обороны Израиля сообщила о перехвате подозрительной воздушной цели у побережья района Гуш-Дан в центральной части страны. Информация об этом появилась в Telegram-канале ЦАХАЛ.

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«Израильские ВВС перехватили подозрительную воздушную цель у побережья района Гуш-Дан в центральной части Израиля», — говорится в сообщении.

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Ранее «Исламское сопротивление Ирака» заявило об ударе по скоплению военных ЦАХАЛ. В движении добавили, что удар был нанесён с помощью артиллерии.