В рядах ВСУ назвали причину потери контроля над Угледаром

В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) назвали причину потери контроля войск над Угледаром. По словам представителя штаба одного из батальоом 72-й бригаты ВСУ Виктора, в этот момент уже было «некем и нечем воевать», передает «Слідство.Інфо».

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Собеседник издания обратил внимание, что бригада была вполне боеспособна, до того, как ураинское командование решило перебросить бойцов в Донецкую народную республику (ДНР).

Российские бойцы вошли в Угледар: идет "зачистка" города

«Но через два года боев без ротаций и отдыха мы превратились в небоеспособную единицу, бригада стерлась в ноль», — подчеркнул Виктор.

Далее он заявил, что за все два года пребывания на угледарском направлении из всего батальона удалось полностью оснастить только одну роту. Раз в квартал командование присылало по 25 новобранцев для пополнения рядов — в основном это были мужчины в возрасте 50+.

«Их плохо готовили в "учебках", такмед (тактическая медицина) они не знали совсем, как и что такое гранатомет-пулемет. Мы чему успевали за неделю здесь на месте их научить, тому и учили, но поймите, это очень мало времени», — рассказал военнослужащий.

ВСУ удавалось удерживать два года, в том числе из-за выгодного для обороны расположения города на местности. Однако господствующая высота не помогла бригаде против круглосуточных обстрелов российскими дронами и преимуществ артиллерии ВС РФ.

Виктор подчеркнул, что из 350 человек в его батальене осталось до 30 бойцов, которые должны были выстоять под российским натиском и не сдать Угледар.

«Мы говорили неоднократно, что подразделение небоеспособно, нам иногда придавали какие-то силы, но они тоже быстро стирались из-за неадекватно нарезанных задач, таких как "восстановить утраченные позиции". А мы не могли уже держать те, на которых стояли в тот момент», — добавил он.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что успехи ВС России в Угледаре являются результатом кропотливой работы и улучшения навыков в окружении противника. По его словам, город взяли под контроль с помощью новой тактики.