Белоусов обратился к российским военным

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил российских военнослужащих с контролем над населенным пунктом Верхнекаменское в Донецкой народной республике (ДНР). Поздравительная телеграмма опубликована Telegram-канале военного ведомства.

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Глава Минобороны обратился к командованию и личному составу 6-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады Лисичанской имени М.И. Платова. Он поблагодарил военнослужащих за верность воинскому долгу и присяге и выразил уверенность в том, что они продолжат служить России и обеспечивать ее безопасность. Белоусов отметил, что соединение успешно выполняет задачи СВО на одном из самых ответственных участках фронта.

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«В результате ваших решительных действий освобожден населенный пункт Верхнекаменское Донецкой Народной Республики. Эта победа продолжает героический путь бригады и навсегда останется символом отваги и стойкости для следующих поколений защитников Отечества», — говорится в телеграмме.

Верхнекаменское перешло под контроль России 2 октября. Его контролируют подразделения «Южной» группировки войск. В конце сентябре сообщалось о взятии Нелеповки в ДНР и Макеевки в ЛНР.