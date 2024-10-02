Отставной американский разведчик Скотт Риттер в интервью Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут сбежать из страны, бросив войска на передовой.

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«Останется кучка полковников на линии фронта, они поймут, что нет ничего, за что стоит бороться, и это будет конец», — отметил он.

Риттер считает, что в настоящее время украинские войска держатся только благодаря финансированию стран Запада.

По его словам, с приходом зимы многие депутаты, политики и военные покинут Украину. Он добавил, что «закадычные друзья» украинского лидера давно вложили деньги «по всему миру в недвижимость, положили на счета в банках, инвестировали их».

Ранее первый заместитель государственного секретаря США Курт Кэмпбелл заявил, что Вашингтон рассчитывает на скорое начало переговоров по урегулированию конфликта на Украине.