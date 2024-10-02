Зять генсека «Хезболлы» погиб при ударе Израиля по Дамаску

Хасан Джаафар Кусейр, зять генсека ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы, погиб при израильском авиаударе по Дамаску. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Израильская боевая авиация в среду, 2 октября, нанесла удар по жилому зданию в районе Меззе в Дамаске, три человека погибли и трое получили ранения.

Напомним, что Хасан Насралла погиб при ударе ВВС Израиля по бункеру на юге Бейрута. Кроме того, при ударе по штабу была убита Зайнаб Насралла, дочь генсека.

Иран за несколько дней предупредил генсека «Хезболлы» о планах Израиля ликвидировать его

Старший сын лидера «Хезболлы» Хади являлся участником боевого крыла движения и был убит в бою с израильскими военными в 1997 году.