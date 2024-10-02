Украина сообщила о начале совместного с Западом производства снарядов 155 мм

Украина уже начала производство снарядов натовского калибра 155 мм совместно с западными партнерами. Об этом заявил министр обороны страны Рустем Умеров после встречи с представителями военно-промышленного комплекса (ВПК) США, ЕС и Турции.

"Совместно с иностранными партнерами мы уже начали производство 155-мм снарядов, но это только начало, - написал он в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). - Призвал компании усиливать сотрудничество: локализация производства, софинансирование, создание совместных предприятий - мы открыты к разным форматам. Готовы совместно разрабатывать и производить ракеты, дроны, роботизированные комплексы и средства РЭБ".

В марте 2024 года директор Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины Максим Поливяный заявлял, что на освоение производства высокотехнологичных ракетных систем на Украине "должны уйти десятилетия".