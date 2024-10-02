CNN: Израиль уничтожил половину арсенала «Хезболлы»

ВВС Израиля за последние недели уничтожили около 50% арсенала ливанского шиитского движения «Хезболла», пишет CNN со ссылкой на источники.

Источники в администрации США и Израиля отметили, что израильским военным удалось ликвидировать значительную часть «грозной коллекции баллистических и крылатых ракет», собранной за последние 30 лет.

Собеседник телеканала пояснил, что убийство лидера «Хезболлы», ряда ключевых командиров позволило обезглавить организацию, лишить ее управления.

Вместе с тем, пояснили чиновники, группировка с высокой долей вероятности сохранила баллистические и крылатые ракеты, уничтожены же были устаревшие боеприпасы.

Кроме того, аналитики опасаются эскалации в связи с устранением руководства «Хезболлы». По их мнению, оставшиеся в живых командиры могут вернуться к тактике террористических атак.