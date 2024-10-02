Эксперты высказались о применении ОДАБ-9000 на фронте

Сведения о первом применении в Волчанске супермощной бомбы ОДАБ-9000 вызывают сомнения, пишет «Военное обозрение». Эксперты оценили распространенное в Сети видео. По мнению аналитиков, взрыв был такой силы, что даже военные специалисты не могут определить тип оружия.

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Большинство экспертов склонны полагать, что удар был нанесен вакуумной авиабомбой ОДАБ-9000, но тут, как говорится, есть нюанс, — пишут журналисты.

Издание напомнило о словах главы корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Бориса Обносова. Он заявил, что даже ФАБ-5000 не будет оснащаться универсальным модулем планирования и коррекции. При ударе в Волчанске некоторые ведут речь о применении ОДАБ-9000 авиационной вакуумной бомбы повышенной мощности, отмечают военкоры. Журналисты задаются вопросом, передумали ли конструкторы или специалистам показалось.

Ранее Минобороны России опубликовало видео поражения группы Вооруженных сил Украины ударом «Ланцета». Беспилотник атаковал позиции противника в районе населенного пункта Волчонок в Харьковской области, уточнили в ведомстве, представив кадры с места событий.