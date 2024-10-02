Путин заявил об изменении принципов ведения боевых действий

Современные беспилотные летательные аппараты могут выполнять такие задачи, с которыми ранее справлялась только армейская, боевая авиация, отметил президент РФ Владимир Путин. ТАСС

Президент отметил, что скорость беспилотников, производимых российским ОПК, достигает уже 300, 500, 700 км/час. «Они могут выполнять такие задачи, которые раньше могла выполнять только армейская, боевая авиация», — заявил он. RT на русском

Кроме этого, Путин указал на возможность современных дронов «противодействовать большим летательным аппаратам». Говорит Москва