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Пентагон выступил против создания отдельных вооруженных сил Евросоюза

Министерство обороны США выступает против предложения о создании отдельных от Организации Североатлантического договора (НАТО) европейских вооруженных сил. Об этом сообщила помощник американского министра обороны по делам международной безопасности Селест Уолландер.

Пентагон выступил против создания отдельных вооруженных сил Евросоюза
© CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /

На международном форуме по вопросам безопасности в Варшаве ее спросили о возможности разделения ВС альянса и Европы.

"Послушайте, если бы мы говорили о создании отдельной европейской армии, специальных подразделений, отдельной подготовки и многого чего другого отдельного, то это было бы проблемой. Но ЕС, как я понимаю, говорит не об этом, а о действиях по укреплению коллективного потенциала членов ЕС, по созданию и повышению своего потенциала. И это те самые военные, которые затем участвуют в миссиях НАТО, в региональном планировании НАТО, в консультациях по привлечению сил для НАТО. Так что пока это не отделенная [от НАТО], а единая [с альянсом] Европа", - сказала она.

"Я не совсем понимаю сценарий, по которому военная миссия ЕС должна быть отделенной от военной миссии <...> НАТО", - добавила Уолландер.

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