Пентагон выступил против создания отдельных вооруженных сил Евросоюза

Министерство обороны США выступает против предложения о создании отдельных от Организации Североатлантического договора (НАТО) европейских вооруженных сил. Об этом сообщила помощник американского министра обороны по делам международной безопасности Селест Уолландер.

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На международном форуме по вопросам безопасности в Варшаве ее спросили о возможности разделения ВС альянса и Европы.

"Послушайте, если бы мы говорили о создании отдельной европейской армии, специальных подразделений, отдельной подготовки и многого чего другого отдельного, то это было бы проблемой. Но ЕС, как я понимаю, говорит не об этом, а о действиях по укреплению коллективного потенциала членов ЕС, по созданию и повышению своего потенциала. И это те самые военные, которые затем участвуют в миссиях НАТО, в региональном планировании НАТО, в консультациях по привлечению сил для НАТО. Так что пока это не отделенная [от НАТО], а единая [с альянсом] Европа", - сказала она.

"Я не совсем понимаю сценарий, по которому военная миссия ЕС должна быть отделенной от военной миссии <...> НАТО", - добавила Уолландер.