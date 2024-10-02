Военэксперт предположил, есть ли у Ирана гиперзвуковое оружие

У Ирана вряд ли есть гиперзвуковое оружие, заявил в беседе с ОТР военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, скорее всего, у страны есть квазибаллистические ракеты со сверхзвуковой скоростью.

© Zuma / ТАСС

При всем уважении к Ирану и тому, что он в жесточайших санкциях все-таки производит сам и беспилотники, и ракеты, я думаю, что это ракеты, скорее всего, не гиперзвуковые, а, может быть, квазибаллистические с приличной сверхзвуковой скоростью. Это может быть, — объяснил эксперт.

Капитан отметил, что даже у США, которые имеют больше возможностей, нет гиперзвуковых ракет. С этими ракетами что-то получается у китайцев и у хуситов, которые заявляли, что тоже имеют гиперзвук, добавил Дандыкин.

Ранее движение «Ансар Аллах» взяло на себя ответственность за удар по Тель-Авиву. По его данным, израильскую столицу атаковали с помощью гиперзвуковой баллистической ракеты, сообщил представитель организации Яхья Сария. Она преодолела 2040 км за 11 минут. Сария также напомнил, что израильская ПВО не смогла сбить ракету.

До этого близкий к хуситам военный источник сообщил, что движение «Ансар Аллах» провело испытание гиперзвуковой ракеты высокой поражающей способности. Он уточнил, что ракета может развивать скорость до 8 Махов (10 тысяч км/ч) и работает на твердом топливе.