Вооруженные силы России продвигаются в Донбассе с невиданной с начала СВО скоростью. Об этом заявил аналитик компании Black Bird Group Паси Паройнен, слова которого передает The Washington Post.

Он отметил, что российские войска за август и сентябрь освободили около 823 кв. км. По словам аналитика, успешнее всего ВС РФ продвигались в период с середины августа по середину сентября, когда Украина вторглась в Курскую область.

2 октября сообщалось, что российские военнослужащие почти завершили зачистку группировки Вооруженных сил Украины в городе Угледаре, расположенном в Донецкой народной республике.

1 октября российские военные корреспонденты сообщили, что бойцы Вооруженных сил РФ взяли Угледар под свой контроль. По словам журналистов, военнослужащие ВСУ покинули почти все позиции в пределах города. Благодаря этому у российских солдат появилась возможность сфотографироваться с государственным флагом сразу в нескольких районах населенного пункта.