Вторжение израильских войск в Южный Ливан точно не будет легкой прогулкой. Уже в самом начале военной операции ЦАХАЛ несет ощутимые потери. Как сообщает Telegram-канал "Милитарист", в устроенную засаду в районе Марун-эль-Расе попало одно из подразделений.

В результате 35 солдат получили ранения, а еще четверо погибли. По некоторым данным, среди последних один - в звании капитана.

На видеокадрах, появляющихся в социальных сетях, демонстрируется эвакуация пострадавших вертолетами и их доставка в лечебные учреждения.

Всего же с утра среды силы вторжения потеряли 58 военнослужащих ранеными и 17 убитыми.