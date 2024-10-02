Удар авиабомбой ФАБ-3000 в Курском пограничье попал на видео

Российские военные нанесли удар по позициям ВСУ в Курском пограничье авиабомбой ФАБ-3000. Видео опубликовал Telegram-канал «Военный обозреватель».

На кадрах, снятых бойцами полка СпН «Ахмат», над позициями противника встает огромный столб черного дыма, напоминающий результат работы ядерного заряда.

Напомним, что ранее боеприпасы этого типа также использовались на этом направлении.

Так, 9 августа Су-34 нанес удар бомбой ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции по скоплению живой силы и техники ВСУ в районе Сумской области, граничащем с Курской областью.