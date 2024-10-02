На Украине предложили ставить женщин на военный учет
Украинок предлагают начать ставить на воинской учет после прохождения базовой службы, которая пришла на замену срочной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект поправок к закону «О воинской обязанности и военной службе», который направило правительство в Верховную раду страны.
Согласно документу, пригодные к военной службе женщины, изъявившие желание пройти базовую военную службу, будут ставиться на воинский учет призывников. Уже после прохождения базовой службы их будут ставить на воинский учет как военнообязанных.
Напомним, что с 18 мая на Украине действует ставший скандальным закон о мобилизации. Он предусматривает введение базовой службы вместо срочной: пройти ее обязаны все мужчины в возрасте от 18 до 25 лет, а также женщины, которые проявили такое желание. Во время военного положения срок базовой службы составляет всего три месяца.
Сейчас на воинский учет на Украине ставят лишь одну категорию женщин: имеющих медицинское или фармацевтическое образование. Они подлежат мобилизации.